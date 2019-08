I love Legrand - 7e mouvement : « Le maître chanteur » - 11/08/2019

La musique pour Michel Legrand, ce sont des instruments et, parmi ceux-ci, il y en a un qu'il affectionne particulièrement, c'est la voix ! La liste des interprètes qu'il a fait chanter donne le vertige : Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nana Mouskouri, Natalie Dessay, sans oublier Claude Nougaro. Et celle qui va marquer sa vie, Barbra Streisand. Deux décennies de complicité qui aboutira à Yentl, ce film musical récompensé d'un Oscar pour sa bande originale. Michel est un maître chanteur d'exception, sans doute aussi parce qu'il aime être sur scène et chanter ses propres compositions.