I love Legrand - Au coeur de la vague - 21/07/2019

Fin des années 50 apparaissent de jeunes cinéastes en phase avec les préoccupations de leurs contemporains, ils fabriquent des films à petit budget qui mettent en scène des héros empêtrés dans des amours délicates, cherchant à échapper au giron familial. La Nouvelle Vague est née et Michel Legrand va s'y faire une place de choix. De ses premiers pas avec François Reichenbach, Chris Marker, viendront Jean Luc Godard et surtout Jacques Demy et Agnès Varda.