I Love Legrand - Episode 1: 1er mouvement : La musique en héritage - 30/06/2019

Une série radiophonique en neuf épisodes produite pour Les Médias Francophones Publics par Leïla Kaddour (France Inter). En neuf mouvements, Leïla Kaddour retrace la vie du célèbre compositeur, chanteur et pianiste aux trois Oscars et à la bande-son complètement folle ! Une série documentaire inédite sur Michel Legrand (1932-2019) 1er mouvement : La musique en héritage Une plongée dans les racines de Michel Legrand placées sous le signe de la musique. Une enfance en demiteinte marquée par l’absence du père, Raymond Legrand, chef d’orchestre très populaire et peu regardant pendant l’occupation allemande. Très vite, Michel fait d’un vieux Pleyel son confident, il pianote à longueur de journée jusqu’à son entrée au conservatoire qui signe son deuxième acte de naissance. Il rencontrera pendant son apprentissage sa mère de musique à qui il n’a cessé de rendre hommage, Nadia Boulanger.