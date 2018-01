Humour et médias : faut-il des limites - Les Décodeurs - 28/01/2018

Un reportage sur l’humoriste Laura Laune au JT de France 2 a fait un véritable tollé cette semaine. On y montre un extrait de son spectacle où elle fait une blague sur les Juifs. Peut-on rire de tout ? Ca dépend avec qui… Mais comment faire pour aborder avec finesse les sujets qui divisent ? Est-il encore possible de dépasser l’indignation systématique sur les réseaux sociaux ?



Gilles Dal, auteur d’un spectacle humoristique sur la maladie d’un enfant (Tout va très bien, au TTO), nous donne son point de vue. Joyce Azar, chroniqueuse et journaliste, nous parle d’une émission flamande (Taboe) qui traite avec humour des personnes handicapées, des pauvres, des obèses…sans tabous.

Émission Les Décodeurs RTBF