Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste québécois Hubert Reeves sera des nôtres.



Ce qu'il nous dit sur cette crise mondiale : « Nous sommes fragiles et nous avons l'exemple là de notre fragilité. L'avenir est inconnu et nous sommes incapables de dire comment sera l'état de l'humanité dans un mois ou dans un an. Il faut espérer que ça va donner une puissance nouvelle aux écologistes. Nous vivons un test, un examen de passage. »



Son dernier livre paru : "Le Banc du temps qui passe. Méditations cosmiques", Éditions du Seuil, 2017.