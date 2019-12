Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Hubert et Laurent Védrine pour « Olrik, la biographie non autorisée » (Ed. Fayard) : « Et si derrière ce sombre personnage et figure fascinante de la très célèbre bande dessinée créée par Edgar P. Jacobs en 1946 Blake et Mortimer, archétype de l'aventurier cruel et sans scrupule, se cachait un vrai criminel ? Hubert et Laurent Védrine sont partis sur cette piste et ont reconstitué, non sans mal, la vie du véritable Olrik et ses singulières péripéties tout au long du XXe siècle. Les auteurs nous livrent ici le résultat de cette stupéfiante enquête qui mêle soif de pouvoir, aventures et trahisons. »