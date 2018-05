Hooverphonic pour leur retour avec la sortie de leur nouveau single "Romantic" et la présentation de leur nouvelle chanteuse Luka Cruysberghs, la gagnante de "The Voice" en Flandre.



Ils seront en concert le 14 décembre à la Caserne Fonck à Liège et le 28 décembre au Lotto Arena à Anvers.

Émission Entrez sans frapper