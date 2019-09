Le mug - Invité 1 : Un essai de Titiou Lecoq sur Auvio

Titiou Lecoq féministe, romancière et essayiste pour son essai "Honoré et moi" paru aux éditions L'Iconoclaste. Parce qu'il était fauché, parce qu'il a couru après l'amour et l'argent, parce qu'il finissait toujours par craquer et s'acheter le beau manteau de ses rêves, parce qu'il refusait d'accepter que certains aient une vie facile et pas lui, parce que, avec La Comédie humaine, il a parlé de nous, j'aime passionnément Balzac". Tout le monde connaît Balzac, mais bien souvent son nom reste associé aux bancs de l'école. Avec la drôlerie qu'on lui connaît, Titiou Lecoq décape le personnage.