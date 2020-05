Le batteur nigérian Tony Allen nous a quittés à l'âge de 79 ans. Il était l'un des pionniers de l'afrobeat (genre musical qui mélange musique traditionnelle nigériane, jazz et funk) avec son maître et ami Fela Kuti, dont il était le batteur et directeur artistique de 1968 à 1979.



On en parle avec David Mennessier de Point Culture.