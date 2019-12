Le Mug : Extrait de Le Mug sur Auvio

Est-ce qu'un monde sans connards, c'est possible ? Beaucoup diront que non et qu'ils sont entourés de cons mais ça n'empêche pas d'y réfléchir... La connerie, tout le monde la connait, nous la supportons tous au quotidien, d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs pour beaucoup même carrément un fardeau. Et pourtant les psychologues, spécialistes du comportement humain, n'ont jamais essayé de la définir. Mieux la comprendre pour mieux la combattre, tel est l'objectif de Jean-François Marmion et ses comparses dans un livre intitulé « Histoire universelle de la connerie ».