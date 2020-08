Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 10 : L’affaire Podmore sur Auvio

Southampton, 1929 Cette affaire débute dans un garage, un garage avec une enseigne reconnaissable entre toutes : une tête de loup peinte en rouge, celle de la « Wolf’s Head Oil Company ». Un froid matin de janvier 1929, au milieu des boites d’huiles éparpillées, on retrouve un corps… un cadavre dans un état de décomposition avancé… celui du gérant du garage. Il n’avait pas donné de signe de vie depuis un moment, alors on est venu prendre des nouvelles sur place… Appelés sur les lieux de cette découverte macabre, les experts de Scotland Yard estiment que la mort remonterait à deux mois environ. Non loin du corps, les enquêteurs mettent la main sur un marteau, qui pourrait bien être l’arme du crime… Mais ce n’est pas tout : de nombreux papiers et des lettres jonchent le sol du garage… Comme si on avait fouillé la pièce, pour y dérober quelque chose… un butin par exemple… ou y soustraire quelque chose de compromettant peut-être.