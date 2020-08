Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 9 : Un avocat si respectable sur Auvio

Pays de Galles, 1914 Cette histoire nous emmène loin de l’agitation londonienne. Bienvenue dans la verte campagne du Pays de Galles, dans le petit village de Hay-on-Wye. Herbert Armstrong s’est installé à Hay depuis quelques années. Comme sollicitor, dans l’un des deux cabinets d’avocats du village. Mais la vie bien rangée des Armstrong va être bouleversée par la maladie, puis la mort de l’épouse, Katherine. En plus d’avoir perdu son épouse, Armstrong va bientôt faire face à autre chose. Il pensait rester le seul sollicitor du village. Mais un nouveau sollicitor s’installe... Il s’appelle Oswald Martin. C’est un homme jeune. La vie aurait repris son cours tranquille si Oswald Martin n’était pas brusquement tombé malade. Et s’il n’avait pas développé les mêmes symptômes que… ceux de Mrs Armstrong. Des symptômes qui rappellent, selon le pharmacien du village, les effets de l’arsenic… Scotland Yard intervient, et décide de faire exhumer le corps de Mrs Armstrong. Il ne faut pas laisser planer le doute parmi les habitants de ce petit village si paisible…