Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 7 : Mrs Smythson mène l'enquête - 1910 sur Auvio

Londres, 1910 Cette histoire débute au quatrième étage d’un bel immeuble victorien. Nous sommes en plein cœur de Londres, à deux pas du célèbre Leicester Square. C’est jeudi, et le jeudi, c’est le traditionnel rendez-vous de la « Ligue des femmes artistes de Music Hall ». Seulement aujourd’hui, la salle bruisse de murmures inhabituels… et la réunion tarde à commencer C’est qu’on attend l’une de ses membres les plus importantes, Mrs Crippen, la trésorière de la Ligue. On la connaît aussi sous le pseudonyme de Belle-Elmore, son nom de scène. C’est une actrice d’origine américaine, installée à Londres avec son mari depuis cinq ans. Et ce n’est pas dans ses habitudes d’être tellement en retard… Une lettre de la trésorière finit par arriver : Belle-Elmore a dû partir en urgence au chevet d’un membre de sa famille, en Californie. Seulement voilà, la lettre n’est pas signée par la trésorière elle-même… mais par son mari, le Docteur Crippen. Et ce détail retient l’attention de Mrs Smythson, la présidente de la Ligue. Mrs Smythson est d’autant plus intriguée que les jours passent, et qu’elle ne reçoit toujours aucune nouvelle de Belle-Elmore. Alors, la présidente de la Ligue décide de mettre son nez dans les affaires des époux Crippen…