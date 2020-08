Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 5 : L’étrange Mr Fred – 1891 sur Auvio

Londres, quartier de Lambeth - 1891 Cet épisode nous ramène dans le cœur de la capitale, le long de la Tamise, juste en face de Westminster. C’est un quartier connu de beaucoup d’auditrices et d’auditeurs : il est bordé par l’un des symboles de la ville, le « London Eye »… la plus grande roue du monde. Mais en 1891, Lambeth offre un tout autre visage : celui de la pauvreté et de la saleté, celui des ravages causés par l’alcool et la prostitution. Un décor digne des sombres récits de Jack l’Eventreur, dans lequel il ne fait pas bon se promener à la nuit tombée. Une nuit froide d’octobre, en rentrant du pub, un passant tombe sur une jeune fille prise de violentes convulsions. Ses tentatives pour la soigner sont vaines, alors il la fait conduire à l’hôpital… Malheureusement, elle n’aura pas le temps d’y arriver, seulement celui de livrer un rapide signalement de son agresseur. Le médecin qui l’examine ensuite est formel : cette fille a été empoisonnée. Et en effet, l’autopsie révèle une grande quantité de poison dans son estomac. Il s’agit d’un poison « très en vogue » au cours de cette période.