Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 4 : L’affaire Webster – 1879 sur Auvio

Richmond - faubourgs de Londres, 1879 Cette histoire criminelle débute dans ce qu’on appelle aujourd’hui « le Grand Londres ». Nous sommes plus exactement à Barnes, dans le district de Richmond, au sud-ouest de la capitale anglaise. Ici, de grandes maisons bourgeoises s’alignent le long de la Tamise. La quiétude des lieux va être interrompue par une sinistre découverte… Un matin de mars 1879, alors qu’il entame sa tournée habituelle, un livreur de charbon aperçoit une caisse en bois échouée sur les bords du fleuve. Sa curiosité est plus forte que tout : il se décide à l’ouvrir. Ah… il ne s’attendait sûrement pas à tomber sur des morceaux de… corps humain ! La police locale est avertie, et fait examiner le corps par un médecin-légiste. On songe d’abord à un coup d’étudiants en médecine, qui auraient jeté le cadavre dans le fleuve après une séance d’anatomie … Cette hypothèse est vite écartée...