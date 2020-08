Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 3 : Le Crime de Road Hill House – 1860 sur Auvio

Village de Road Sud-ouest de l’Angleterre, 1860 Nous voici sortis de l’agitation londonienne, dans la quiétude de la campagne anglaise, non loin de la ville thermale de Bath, où se rend la bonne société. A Road, il y a les Kent, une famille de la bourgeoisie rurale, qui vit dans une grande demeure patricienne, connue dans les environs sous le nom de… Road Hill House. L’ambiance, dans l’apparente douceur de la campagne, où le temps semble s’être arrêté, rappelle celle des romans de Jane Austen. Mais un matin de juin 1860, le petit Francis Kent, âgé de 4 ans, est porté disparu. Et voilà que le village de Road est frappé d’horreur : on retrouve le corps sans vie du petit Francis, abandonné dans la fosse d’aisance, au fond du jardin. La police locale commence son enquête. Il n’y a aucune trace d’effraction, il n’y eu ni bruit, ni cri pendant la nuit. Aucun témoin. Est-ce que la solution, l’auteur du crime, ne doit pas être cherchée… dans la maison ? La police va donc rechercher le coupable parmi les habitants de Road Hill House.