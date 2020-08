Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 2 : La Grande attaque du train d’or – 1855 sur Auvio

Londres et Paris, 1855 C’est à l’époque de la naissance des grandes expositions universelles que nous plonge cet épisode. Un temps où Londres et Paris se revendiquaient comme des vitrines de la prospérité industrielle et des innovations techniques. Au milieu du 19ème siècle, le développement industriel et les progrès techniques de l’Angleterre sont éclatants. L’empire britannique fait étalage de sa prospérité et de sa puissance. Et les Anglais sont fiers de ce nouveau moyen de transport développé depuis les années 1830 : le chemin de fer. Une invention majeure, qui va être d’une importance capitale dans La Grande attaque du train d’or…