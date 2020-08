Histoire criminelle, les enquêtes de Scotland Yard : Episode 1 : L’assassinat de Lord Russel – 1840 sur Auvio

Londres, 1840 Notre série débute dans l’un des quartiers les plus élégants de la capitale : Mayfair, à deux pas de Hyde Park. Dans une petite rue élégante qui s’appelle Norfolk Street. Une rue bordée de belles demeures, dans laquelle on se sent bien. Et pour cause : il y a des rondes de police toute la nuit. Il ne se passe pas 5 minutes sans qu’un policier passe devant votre maison, ou sur le trottoir d’en face. Alors, il y a de quoi se sentir en sécurité. Oui mais voilà, par un beau matin de 1840, la découverte du corps égorgé de Lord Russel vient perturber le calme de cette petite sphère bourgeoise. Lord William Russell, ce n’est pas n’importe qui. C’est le rejeton de l’une des familles les plus en vue en Angleterre : c’est le dernier fils du duc de Bedford. Alors, il va falloir que l’assassin paye.