Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Aurélien Guégan et Marie Durrieu pour le docu en deux parties : "Histoire bruyante de la jeunesse (1949-2020)", à voir ce jeudi 26 novembre à 23h10 sur Arte.



Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l'après-guerre. Des années 1950 à aujourd'hui, chaque génération a initié sa révolution culturelle à travers la musique, la littérature et le cinéma. Sur une BO éclectique et électrique - du jazz des années 1950 au rap des décennies 2000 en passant par le funk, le disco, le rock'n'roll ou la techno -, Aurélien Guégan et Marie Durrieu brossent un portrait nerveux et rafraîchissant des révoltes de la jeunesse au fil des époques. Tout en archives, une plongée historique enlevée, ode à l'idéalisme et à la fureur de vivre. archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l'après-guerre.