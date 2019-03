Focus sur « Hamlet » d'après William Shakespeare, une tragédie rock'n'roll, mêlant théâtre, chorégraphie et musique à l'Atelier Théâtre Jean Vilar jusqu'au 27/03 ainsi que les 28 et 29/03 à Wolubilis à Bruxelles. On en parle avec le metteur en scène Emmanuel Dekoninck et Thomas Mustin.

Émission Entrez sans frapper