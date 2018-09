Halim, lauréat du Prix Première du Roman graphique - Entrez sans frapper - 17/09/2018

Le dessinateur et scénariste Halim nous présentera sa BD « Petit Maman » (Ed. Dargaud), lauréat du Prix Première du Roman graphique.



« Lorsque Brenda vient au monde, sa mère, Stéphanie, a 15 ans, et son père s'est déjà éclipsé. Négligée, Brenda grandit pourtant vite et apprend à se débrouiller seule. Malgré les brimades et les punitions injustes dont elle est victime, elle souhaite voir sa mère heureuse et s'occupe d'elle du mieux qu'elle le peut, à tel point que les rôles s'en trouvent inversés, Brenda devenant la « petite maman » de sa mère. »

Émission Entrez sans frapper