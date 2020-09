Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Gustave Kervern et Benoît Delépine pour leur film "Effacer l'historique", Ours d'Argent à Berlin.



Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...