Le Mug : Prix Première 2020 sur Auvio

Guillaume SøRENSEN : "Le planisphère Libski" (L’Olivier)) À 26 ans, après avoir terminé de brillantes études de philosophie, Théodore-James Libski ne sait plus quoi faire de sa vie. Par dépit – ou est-ce par obéissance ? – il accepte le marché que lui propose son père, haut fonctionnaire des Nations-Unies : prendre part à une expédition qui va parcourir le monde à la rencontre des espèces animales migratrices. Il s’embarque donc sur l’Izoard, un bateau à l’équipage haut en couleur : les scientifiques y côtoient des artistes et divers originaux. Ensemble, ils visiteront les côtes flamandes, l’Alaska, le Japon… Ils apercevront des phoques suicidaires, des petits poissons parasites, le dernier pigeon migrateur. Ils essuieront une mutinerie causée par le végétarisme d’une partie de l’équipe, croiseront une star réfugiée sur les glaciers, et suivront la trace de la plus solitaire des baleines. Ce voyage aidera-t-il Théodore-James à trouver une place dans le monde, et à guérir de son ennui existentiel ou bien cette entreprise était-elle dès l’origine vouée à l’échec ? L’observation de l’espèce animale menacée lui apportera-t-elle l’enseignement de la sagesse ? Avec Le Planisphère Libski, Guillaume Sørensen nous offre un roman rocambolesque et cocasse à l’humour irrésistible. Guillaume Sørensen est diplômé du Master de Création Littéraire du Havre. Le Planisphère Libski est son premier roman. Il vit et travaille en Belgique.