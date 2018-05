Guernica, 1937 - Entrez sans frapper - 14/05/2018

L'universitaire, écrivain et biographe français Alain Vircondelet pour son livre "Guernica, 1937" (Flammarion).



Alain Vircondelet est un écrivain de l'art. Il a déjà écrit sur Sagan, Duras, Saint-Exupéry, Balthus, Rimbaud, Sand et Musset, Séraphine... Bref, il est un biographe passionné par les artistes et les écrivains. Aujourd'hui, il consacre son dernier roman à la période où le couple Dora Maar et Picasso s'est réuni, période qui coïncide avec la création de l'œuvre monumentale Guernica. Sur le grand échiquier des amours de Picasso, Dora Maar est celle qu'il aura peut-être le plus aimée. Très vite cependant, il ne put supporter de se savoir prisonnier de l'« Adorée Dora ».



La création de Guernica lui donna les moyens d'échapper au sortilège. Conçue sous les yeux de Dora à la mémoire de tous les massacres perpétrés dans le monde, la toile devint aussi le lieu de la mise à mort de leur passion.



Alain Vircondelet retrace dans ce roman brûlant une histoire de désir et d'emprise qui ne trouvera d'accomplissement que dans ce que Picasso appelait « le corps déchiré de l'amour. »

