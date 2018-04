Grégoire Delacourt, « La femme qui ne vieillissait pas » (Ed. JC Lattès) - Entrez sans frapper...

Grégoire Delacourt pour son roman « La femme qui ne vieillissait pas » (Ed. JC Lattès) : « À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, d'amertume ou du décolleté ; aucun cheveu blanc, aucune cerne ; j'avais trente ans, désespérément. » Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty.

