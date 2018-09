Grand Oral - Zakia Khattabi - 15/09/2018

A quelques semaines des élections communales et provinciales du 14 octobre, le Grand Oral est en mode élections. Il reçoit successivement six présidents de parti. Après le PTB et DéFI, place à Ecolo. Au menu de l’émission : trois raisons pour lesquelles Zakia Khattabi est notre invitée, une séquence intitulée « A la place de… » dans laquelle elle prend la place d’une autre personnalité et propose ses solutions, notre dossier consacré aux programmes et propositions d'Ecolo pour les villes, les communes et les provinces, et les commentaires de notre invitée sur quelques-uns des rendez-vous de la rentrée.

