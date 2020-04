Le mug - Invité 1 : La technologie au service de l'art sur Auvio

Quelle est l'offre culturelle proposée par Google Art et Culture en période de confinement ? Quelles sont les opportunités qu'offre la technologie aux sites muséaux et archéologiques pour mieux diffuser leurs contenus et ainsi garder de la visibilité en cette période compliquée, notamment via : la numérisation d’œuvres, les visites virtuelles, etc.

On en parle avec Thierry Geerts, Country Director Google Belgium