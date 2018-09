Google a (déjà) vingt ans ! - Les Décodeurs - 09/09/2018

20 années d’existence, un empire mondial, un chiffre d’affaire annuel de plus de 100 milliards de dollars… En à peine deux décennies, Google s’est immiscé dans nos vies jusqu’à changer notre rapport au monde. Nos recherches d’informations évidemment, mais aussi nos déplacements, nos façons de communiquer, nos smartphones, nos documents partagés, les vidéos que l’on regarde en ligne via Youtube… On revient sur le passé, le présent mais aussi le futur du géant américain en compagnie de Thierry Geerts, le CEO de Google Benelux.

Émission Les Décodeurs