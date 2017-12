Globe-Croqueurs - Direction le Yémen d’avant la guerre civile, Djibouti, Ethiopie en compagnie...

Regards 2017 12h00

Globe-Croqueurs repart de plus belle cet hiver avec une nouvelle formule de deux heures en matinée. 120 minutes pour revivre le voyage bouleversant de nos invités. Nouvelle formule oblige, il y a du frais au rayon « Trouvailles » : La séquence « Tendance voyage ». Pourquoi tout le monde n'a plus que le Cap Vert à la bouche ? Comment et pourquoi une destination fait le buzz ? Quelles sont les astuces, voire les secrets, pour qu'un voyage vous marque.