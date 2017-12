Globe-Croqueurs - Tour du monde avec Emmanuel Collet - 25/12/2017

Le jour de Noël, GLOBE-CROQUEURS embarque à bord d’un porte-containers avec Emmanuel COLLET et pour un tour du monde d’une lenteur rare. Cent jours, cinquante pages, mille vagues. « J'ai fait le tour du monde en 2015 comme passager de porte-conteneurs géants, avec une dizaine d'escales dont 2 semaines en Nouvelle-Zélande où j'ai retrouvé la maison où mon grand-père a passé sa petite enfance à la fin du 19e. Voyage lent, propice à la méditation, rencontre avec des équipages indiens et philippins, coup de grain, canal de Panama et Suez. Ce genre de voyage est une expérience sur soi, interpellante, cent jours déconnecté, la paix, l'écriture, la lecture, simplement ne rien faire. L'arrivée par la mer à Manhattan, Sydney, Christchurch est un spectacle inouï, Théophile Gautier parlait de l'arrivée à Constantinople comme si un décor d'opéra s'ouvrait à vous. J'ai écrit un journal de bord de 50 pages. » Présentation : Benjamin LUYPAERT