Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'actrice américaine Géraldine Chaplin, fille de Charlie Chaplin et Oona O'Neill, pour le film "The Barefoot Emperor" de Jessica Woodworth et Peter Brossens, la suite fictionnelle du documentaire satirique « King of the Belgians ». Le film est présenté ce soir à 19h30 à Bozar à Bruxelles et sortira le 4 mars sur nos écrans. « The Barefoot Emperor » raconte comment le dernier roi des Belges est devenu le premier empereur européen. Peter Van den Begin joue à nouveau le rôle de Nicolas III, roi des Belges. Dans King of the Belgians, il a vu son royaume s'écrouler, dans The Barefoot Emperor, le roi est blessé à l'oreille par balle à Sarajevo et se réveille dans la résidence d'été de Tito, l'ancien président yougoslave, sur une île au large de la côte ouest de la Croatie. Il tente de s'échapper, mais est retenu et ensuite nommé premier empereur de l'Europe nationaliste Nova par une délégation spéciale. Cependant, le roi ne veut plus que sa vie soit dictée par les autres et il décide de prendre son destin en main.