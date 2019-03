Génération start-up - De la start-up qui s'exporte aux quatre coins du monde - 30/03/2019

Simon reçoit Emmanuelle Vin fondatrice de AMIA Systems. Une fois n’est pas coutume, nous recevons une startup B to B. Elle a créé un logiciel qui optimise la chaîne de production d’une usine. En déplacement simplement une machine d’endroit, en aménageant des petits stocks proches de chaque unité de production plutôt qu’un stock central plus éloigné, il y a de gros gain de productivité et donc d’argent à faire. AMIA Systems s’exporte aux 4 coins du monde.