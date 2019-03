Génération start-up - Konvivio : plateforme en ligne pour les petites copropriétés - 02/03/2019

Dominique reçoit Frédéric de Bueger, CEO et cofondateur de la plateforme Konvivio. Konvivio permet de faciliter la gestion et le suivi de ses biens, et offre une assistance sous forme de plateforme en ligne pour les petites copropriétés. Accessible à différents acteurs (propriétaires, locataires…), l’outil permet de créer des discussions, d’effectuer le suivi des loyers et assemblées générales ou encore de générer des documents conformes aux lois en vigueur.