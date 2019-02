Génération start-up - "Emphase" : du smart building belge - 23/02/2019

Michel reçoit Frederic Musin, ingénieur civil et patron de la start-up montoise Emphase qui a développé un capteur intelligent en fibre optique pour détecter les incendies. « Plus rapide et moins cher », mais surtout destiné à l’industrie, ou...à l’hôtellerie. Emphase a des clients aussi bien en Belgique qu’à l'étranger. F.Musin est avant tout spécialiste de l’efficacité énergétique des bâtiments. Que lui évoque donc ce slogan du « smart building » brandi tous azimuts, même pour les logements de particuliers ?