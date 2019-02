Génération start-up - Utopix : de la photo pro pour entreprises - 02/02/2019

Maxime reçoit Maxime Arcari, CEO d’Utopix. La jeune pousse belge créée en 2015 est un réseau européen de photographes et vidéastes. Elle se charge des supports image d’une campagne, du lancement d’un nouveau produit, ...et elle vient de nouer un partenariat avec Deliveroo – pour réaliser rapidement des shootings photo de la carte des restaurateurs partenaires de la plateforme, en Belgique et aux Pays-Bas. Ses autres clients sont, entre autres, L’Oréal, Carrefour, et ING.