Génération start-up - 29/12/2018

Simon reçoit Catheline Berx de chez Too good to go. Cette application propose de mettre en lien des restos, des magasins, des cantines, des supermarchés avec des particuliers pour leur vendre à petits prix les restes de nourriture en fin de journée. Une fois inscrit sur l’app on peut réserver un colis de viennoiseries de la boulangerie du coin ou des fruits et légumes de la supérette pour le quart du prix de vente. Too good to go entend lutter contre le gaspillage.