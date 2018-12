Génération start-up - Amoobi analyse votre comportement en magasin - 08/12/2018

Maxime reçoit Olivier Delangre, CEO d’Amoobi. Ses bureaux ? New York, Londres,…et Nivelles. Ses clients ? Ikea, Walmart, Carrefour, Aldi et Media Markt. Amoobi est une success story. Que propose-t-elle ? Des capteurs optiques qui analysent le comportement et le parcours des clients en magasin. Ou vous attardez-vous ? Et pourquoi achetez-vous tel produit - et pas tel autre ? Et donc une aide à améliorer le trafic, la disposition et le service…le tout, sans enregistrer aucune image, et donc de manière anonymisée. En 2017, Amoobi ambitionnait de multiplier son chiffre d’affaires par cinq pour 2

