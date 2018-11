Génération start-up - Vox Collector : de l'intelligence collective en entreprise - 24/11/2018

Michel reçoit Matthieu Donnet, cofondateur de Vox Collector. Vox se charge de créer une culture forte via le déploiement à grande échelle de l’intelligence collective. Ce qui les intéresse, c’est ce que les gens pensent et non ce qu’ils disent et dans un contexte de subordination, leur méthode (volontaire et anonyme) est fiable. Ce qui les intéresse aussi, c’est de recréer des liens entre les employés via de la gamification. Dès 07H35.