Génération start-up - Une ferme sur les toits de Bruxelles : BIGH Farms - 13/10/2018

Maxime reçoit Steven Beckers, CEO de BIGH Farms, la plus grande ferme suspendue d'Europe. Installée sur le toit de la halle alimentaire FoodMet à Anderlecht, cette ferme fonctionne en aquaponie - sans pesticides. Grâce à 200 mètres cubes d'eau placés à 15 mètres du sol, des milliers de pots de basilic, persil et autres herbes aromatiques sortent de cette ferme chaque semaine. Un défi technologique en plus d'être économique. Les produits de Bigh Farms s'arrachent aujourd'hui par les revendeurs bruxellois.

