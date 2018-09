Génération start-up - Emprobel, une start-up verte au pays de la frite - 22/09/2018

Simon reçoit Imad Moukkat et Nahla El Mernissi, les deux co-fondateurs de la start-up Emprobel, jeune pousse bruxelloise qui collecte et recycle l’huile de friture/de cuisson. Manifestement il y avait une demande parce qu’ils récoltent 30 tonnes par mois et signent des contrats à tour de bras avec des restos, des cantines d’entreprise, des cuisines de collectivité,… ils s’apprêtent à s’attaquer aux particuliers (en partenariat avec Bxl Propreté). Ils ont été récompensés récemment par la Région Bxloise (Green lab).