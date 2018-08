Génération start-up - 15/08/2018

Nicolas reçoit Quentin Walravens, CEO et co-fondateur de la start-up Fishtripr. Fishtripr a pour mission d'amener plus de gens à l'extérieur, favorisant une relation plus intime avec la nature. Le but du site web: centraliser toutes les offres liées à l'expérience de pêche. Les guides locaux, les logements, les domaines piscicoles privatisés, les bateaux en mer et les agences de voyage spécialisées. La plateforme de réservations en ligne totalise aujourd'hui 1.000 offres dans 58 pays, sur les cinq continents. Mais rêve de ramener la grosse prise: se frotter aux 80.000 professionnels dans le