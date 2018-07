Génération start-up - Drink It Fresh: du cocktail frais et minute - 28/07/2018

Michel reçoit François Adam, CEO et co-fondateur de Drink It Fresh. Cette start-up, familiale et bruxelloise, fait valser vos papilles en vous proposant une dosette artisanale pour des cocktails frais et 100% naturels. Fini donc d'acheter des dizaines d'ingrédients, fini de laver, découper, presser, piler, doser. Et fini les alternatives chimiques ! Un produit innovant mais ... qui se consomme comment exactement ?