Génération start-up - Des car-pass pour instruments de musique - 30/06/2018

Maxime reçoit Frederic Dufour, de la start-up ZIKMI. ZIKMI est une plateforme digitale indexant les guitares et basses permettant aux vendeurs, fabricants, assureurs et guitaristes de contrôler les vols, pertes et ventes d’instruments. Sorte de car-pass de la guitare en somme, qui ravira tous les musiciens qui se sont fait voler leur Gibson après un concert. La start-up est basée à Louvain-la-Neuve et Madrid. Ça marche ?