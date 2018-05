Génération Start-Up - 01/05/2018

Cedric reçoit Steven Beckers, fondateur du projet BIGH. Proposer de manière couplée un élevage de poissons et la production de fruits, légumes et herbes sans aucun additif chimique sur un seul et même toit : c’est le pari de la start-up BIGH (Building Integrated GreenHouses), créée voici trois ans déjà avec l’objectif d’optimiser les bâtiments urbains et leur valeur immobilière tout en rendant la ville durablement productive. Pour y parvenir, un réseau de partenaires et d’acteurs professionnels a été créé autour de la start-up, avec l’idée de distribuer ses productions alimentaires animales