Génération start-up - ListMinut : de la collaboration pour les petites tâches - 28/04/2018

Michel reçoit Jonathan Schockaert, Co-fondateur et CEO de Listminut. Cette plateforme d'économie collaborative permet aux internautes de trouver des prestataires pour tous types de jobs (bricolage, jardinage, plomberie, etc.). Aujourd'hui, le site compte près de 94.594 utilisateurs et la communauté ne fait que s’agrandir. Les 32.363 prestataires de ListMinut ont déjà fait gagner plus de 76.020 heures aux nombreuses personnes qui leur font confiance.