Génération start-up - Wooclap : de l'interaction dans les auditoires - 21/04/2018

Simon reçoit Sebastien Lebbe, CEO de Wooclap. Voici un an que les services en ligne de la start-up belge Wooclap ont été mis à disposition des professeurs et des étudiants de l’Université catholique de Louvain (UCL). Et apparemment, la mayonnaise a bien pris. L’UCL a mesuré la percée : 350 professeurs utilisent l’outil sur un ensemble de 1 300 cours. Wooclap est un service permettant aux professeurs de créer très rapidement un site Internet privé auquel les étudiants peuvent se connecter après inscription. A l’aide de leur smartphone, de leur tablette ou de leur ordinateur (et même par SMS),