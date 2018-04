Génération start-up - Itinari : voyage hors des sentiers battus - 14/04/2018

Simon reçoit Nicolas Casula, fondateur d’Itinari, jeune start-up bruxelloise qui veille à promouvoir les voyages "hors des sentiers battus" en Europe. De nombreux Européens jeunes ou moins jeunes ont souvent tendance à négliger la beauté et les merveilles que notre continent a à offrir. C’est ici qu’Itinari intervient afin d’offrir aux utilisateurs une toute autre vision de l’Europe, mais aussi de les aider à planifier leur voyage. Travaillant avec plus de 30 bloggers dans 35 pays en Europe leur site contient déjà plus de 1.200 récits de voyage inspirant.