Génération start-up - Des cosmétiques éco-responsables - 10/03/2018

Sophie et Maxime reçoivent Perrine Rase, de la start-up Seconde Nature. Fondée en 2013, cette start-up propose des produits cosmétiques « écoresponsables » et irréprochables pour la santé. Le marché belge du cosmétique bio est encore assez petit (2%). Entre les grandes marques comme l’Oréal qui annoncent des engagements vers le durable, et les tout petits producteurs, voire même le « fait maison », y a-t-il de la place pour une start up des cosmétiques ? Où ces produits sont-ils vendus ? Vouloir élargir le marché, mais rester en pharmacie ou en magasin bio, n’est-ce pas paradoxal ?