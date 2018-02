Génération start-up - Smappee : la start-up qui affole les U.S.A - 17/02/2018

Sophie et Michel reçoivent Stefan Grosjean, CEO et fondateur de Smappee : Le Smappee est un nouvel énergimètre centralisé qui vous informe sur votre consommation électrique globale. Smappee mesure non seulement la consommation d’énergie totale de votre habitation, mais aussi celle de chacun de vos principaux appareils. Cette application gratuite vous indique le coût de cette consommation en temps réel ou au cours des 30 derniers jours. Vous détectez ainsi immédiatement votre consommation en veille et les appareils énergivores afin d’économiser jusqu’à 30 %.