Le compositeur et arrangeur français d'origine libanaise Gabriel Yared (César de la meilleure musique de film pour "L'Amant" en 1993 et en 1997, Oscar de la meilleure musique de film pour "Le Patient anglais") est l'un des invités d'honneur (avec Alexandre Desplat) de la 20ème édition du Film Fest Gent, qui s'ouvre aujourd'hui et jusqu'au 24/10. Il est notre invité !



©️ Crédit photo : Laurent Koffel.